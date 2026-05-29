Бессент: США конфисковали криптоактивы Ирана на почти 1 млрд долларов

«Мы, я полагаю, конфисковали около миллиарда долларов их [иранцев] криптовалюты», — сказал министр, выступая на Экономическом форуме имени Рейгана.
По словам Бессента, некоторые владельцы этих активов только сейчас обнаруживают, проверяя свои телефоны, что больше не имеют доступа к своим средствам.
Ранее США заморозили криптовалюту на 344 миллиона долларов, связанную с Ираном. Глава Минфина уточнил, что решение было принято в рамках кампании «Экономическая ярость».
Президент Дональд Трамп заявил, что США не будут смягчать санкции против Ирана, независимо от решения исламской республики передать свои запасы высокообогащенного урана.