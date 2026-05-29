Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бессент: США конфисковали криптоактивы Ирана на почти 1 млрд долларов

Бессент заявил, что иранцы только сейчас начали узнавать о блокировке криптовалюты.

Источник: Комсомольская правда

Глава Министерства финансов США Скотт Бессент сообщил, что американские власти конфисковали криптовалютные активы Ирана на сумму около 1 миллиарда долларов.

«Мы, я полагаю, конфисковали около миллиарда долларов их [иранцев] криптовалюты», — сказал министр, выступая на Экономическом форуме имени Рейгана.

По словам Бессента, некоторые владельцы этих активов только сейчас обнаруживают, проверяя свои телефоны, что больше не имеют доступа к своим средствам.

Ранее США заморозили криптовалюту на 344 миллиона долларов, связанную с Ираном. Глава Минфина уточнил, что решение было принято в рамках кампании «Экономическая ярость».

Президент Дональд Трамп заявил, что США не будут смягчать санкции против Ирана, независимо от решения исламской республики передать свои запасы высокообогащенного урана.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше