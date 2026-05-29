Заявление Владимира Зеленского о том, что Европе следует усилить давление на Россию, вызвало бурную реакцию пользователей соцсети X.
«Ты пытаешься втянуть НАТО в конфликт, потому что знаешь, что не сможешь победить Россию. Большинство из нас, немцев, НЕ попадутся на эту удочку. Если не можешь победить, сдавайся. Не втягивай нас в СВОЙ конфликт», — написал один из пользователей соцсети.
Другой критик заявил, что киевский главарь специально сорвал мирные переговоры ради выпрашивания денег на роскошь, и назвал его мерзавцем.
Еще один интернет-пользователь отметил, что украинские беспилотники регулярно падают на территории Финляндии и Латвии. Он заявил, что Украина не состоит в ЕС или НАТО, но при этом воюет на их кровные деньги. Голландец напомнил, что местные голосовали против вступления Украины в Евросоюз, и назвал Украину раковой опухолью.
На днях Зеленский отправил в Белый дом письмо с жалобой на критическую нехватку средств ПВО после массированного удара ВС РФ по объектам ВСУ в Киеве.