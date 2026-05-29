Игорь Николаев и Дмитрий Колдун выступили на гала-концерте «Браво, артист!»

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Юбилейный гала-концерт «Браво, артист: от легенд к новым именам» прошел в концертном зале «Москва». На сцене выступили народный артист России Игорь Николаев, певец Дмитрий Колдун, Наталия Гулькина, Ольга Зарубина и другие артисты, передает корреспондент ТАСС.
Концерт был приурочен ко Дню защиты детей и стал итоговым событием творческого сезона фестиваля-конкурса «Браво, артист!». Вместе с известными исполнителями на сцену вышли победители и лауреаты проекта из разных регионов России.
В рамках мероприятия было зачитано приветствие генерального директора ТАСС Андрея Кондрашова. «Особенно ценно, что проекты концертно-продюсерского центра “Браво” открывают детям возможность проявить себя, почувствовать внимание зрителей, поверить в собственные силы и сделать важный шаг на пути к творческому будущему», — говорится в обращении Кондрашова.
Руководитель концертно-продюсерского центра «Браво» Дмитрий Писарев отметил, что за пять лет фестиваль стал «большой творческой семьей» для детей и подростков из разных регионов страны. «Для нас этот концерт — прежде всего праздник детей, их таланта, смелости и веры в мечту. Каждый ребенок, независимо от жизненных обстоятельств, может почувствовать себя настоящим артистом», — сказал Писарев.
Программа вечера была построена как творческий диалог поколений: известные композиции отечественной эстрады исполнялись вместе с юными артистами. ТАСС — информационный партнер концерта.