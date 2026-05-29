Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Игорь Николаев и Дмитрий Колдун выступили на гала-концерте «Браво, артист!»

Мероприятие прошло в концертном зале «Москва».

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Юбилейный гала-концерт «Браво, артист: от легенд к новым именам» прошел в концертном зале «Москва». На сцене выступили народный артист России Игорь Николаев, певец Дмитрий Колдун, Наталия Гулькина, Ольга Зарубина и другие артисты, передает корреспондент ТАСС.

Концерт был приурочен ко Дню защиты детей и стал итоговым событием творческого сезона фестиваля-конкурса «Браво, артист!». Вместе с известными исполнителями на сцену вышли победители и лауреаты проекта из разных регионов России.

В рамках мероприятия было зачитано приветствие генерального директора ТАСС Андрея Кондрашова. «Особенно ценно, что проекты концертно-продюсерского центра “Браво” открывают детям возможность проявить себя, почувствовать внимание зрителей, поверить в собственные силы и сделать важный шаг на пути к творческому будущему», — говорится в обращении Кондрашова.

Руководитель концертно-продюсерского центра «Браво» Дмитрий Писарев отметил, что за пять лет фестиваль стал «большой творческой семьей» для детей и подростков из разных регионов страны. «Для нас этот концерт — прежде всего праздник детей, их таланта, смелости и веры в мечту. Каждый ребенок, независимо от жизненных обстоятельств, может почувствовать себя настоящим артистом», — сказал Писарев.

Программа вечера была построена как творческий диалог поколений: известные композиции отечественной эстрады исполнялись вместе с юными артистами. ТАСС — информационный партнер концерта.