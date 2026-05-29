Ученые встревожены вулканом, способным убить 60 тыс. человек за минуты

По данным издания, более 60 тысяч человек проживают в зоне риска схода селевых потоков. Как заявили ученые, внезапный обвал на западном склоне горы Рейнир может направить поток в сторону городов Ортинг, Самнер и Пуйаллап всего за 30 минут. Специалисты опасаются, что Ортинг может столкнуться с наибольшими проблемами из-за ограниченного количества путей эвакуации и растущего числа населения.