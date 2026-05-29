Ученые встревожены вулканом, способным убить 60 тыс. человек за минуты

Ученые предупредили, что три города могут быть опустошены в случае обрушения массивного вулканического грязевого потока.

Источник: Аргументы и факты

Три города в американском штате Вашингтон могут быть опустошены за несколько минут, если массивный вулканический грязевой поток внезапно обрушится с вулкана Рейнир, пишет Daily Mail, материал перевел aif.ru.

«Ученые предупредили, что оползни, сильные дожди, таяние ледников или даже небольшие землетрясения могут дестабилизировать часть вулкана, высвободив поток грязи, камней и обломков в окружающие речные долины», — говорится в материале.

По данным издания, более 60 тысяч человек проживают в зоне риска схода селевых потоков. Как заявили ученые, внезапный обвал на западном склоне горы Рейнир может направить поток в сторону городов Ортинг, Самнер и Пуйаллап всего за 30 минут. Специалисты опасаются, что Ортинг может столкнуться с наибольшими проблемами из-за ограниченного количества путей эвакуации и растущего числа населения.

«Ученые предупредили, что к тому времени, когда грязевой поток достигнет населенных пунктов, его высота может достигать сотен метров, и он может двигаться с сокрушительной силой», — сказано в материале.

Отмечается, что угроза селевого потока послужила толчком к научным исследованиям, которые направлены на совершенствование систем оповещения.