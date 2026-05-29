На фестивале «Новое движение» открылась выставка «Наследие авангарда»

Экспозицию показали в Колонном зале Новгородской филармонии имени А. С. Аренского.

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 29 мая. /ТАСС/. Выставка современного искусства «Наследие авангарда» открылась в Колонном зале Новгородской филармонии имени А. С. Аренского, передает корреспондент ТАСС. Открытие экспозиции стало первым событием культурной программы смотра.

«Выставки современного искусства в Великом Новгороде стали уже традицией. Красной нитью фестиваля идет тема русского авангарда. Здесь, в рамках выставки, мы решили показать, как современные художники работают с традицией авангарда и как она влияет на современное искусство», — рассказала на церемонии открытия куратор выставки, искусствовед, галерист и основатель галереи современного искусства и аукционного дома «Триптих» Виктория Шишкова.

В экспозиции представили работы молодых авторов Ирины Клычниковой, Дарьи Клементьевой, Тани Клят, Маши Челноковой и автора концепции фестиваля Константина Чиркова. В пространстве филармонии объединены работы художников в разных техниках — графика, скульптура, инсталляция, живопись и видеоарт.

«Мой проект называется “В почве прошлого”, потому что мечты рано или поздно сталкиваются с реальностью и о нее разбиваются. За основу я беру форму скелета: пусть все осталось в прошлом, но остается и опорой, и каркасом. Это Башня Татлина, особняк Мельникова и центр Зотова — важные здания Москвы эпохи авангарда», — рассказала участница выставки Маша Челнокова, слова которой приводят в пресс-службе фестиваля.

О фестивале.

Генеральными продюсерами смотра являются актер, режиссер и продюсер Артем Михалков, а также продюсер Максим Королев. Программным директором с 2026 года стал журналист и медиаменеджер Трифон Бебутов.

Впервые фестиваль «Новое движение» прошел в Великом Новгороде в 2024 году и за это время уже успел заявить о себе как о важной площадке для молодых кинематографистов, объединяющей новые имена, идеи и профессиональное сообщество. Смотр состоится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и правительства Новгородской области.

ТАСС — генеральный информационный партнер фестиваля.