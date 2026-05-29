Ильтерякова ворвалась в пятёрку сильнейших гимнасток на ЧЕ в Варне

Российские гимнастки София Ильтерякова и Мария Борисова пробились в финал личного многоборья на чемпионате Европы, который проходит в эти дни в болгарской Варне. Обе спортсменки успешно преодолели квалификационный барьер и поборются за награды континентального первенства.
По итогам двухдневного квалификационного турнира Ильтерякова заняла пятое место, набрав 85,5 балла. Её соотечественница Борисова расположилась на 11-й строчке с результатом 83,3 балла. В финал, который состоится в субботу, 30 мая, проходят 20 лучших гимнасток по сумме трёх высших оценок.
Лидерами квалификации стали олимпийская чемпионка из Германии Дарья Варфоломеева и итальянка София Рафаэлли, набравшие по 87,3 балла. Третьей финишировала болгарка Стилияна Николова, у которой 87,2 балла.
В пятницу также определились участницы воскресных финалов в отдельных видах. Ильтерякова отобралась в финалы с мячом, обручем и лентой. Борисова, в первый день квалификации выступавшая неудачно, сумела пробиться в решающие раунды в упражнениях с булавами и лентой.
30 мая определятся призёры ещё в двух дисциплинах. Утром на ковёр выйдут участницы командного многоборья, где победителя выявит сумма баллов за восемь выступлений гимнасток в личных соревнованиях и двух упражнений в групповых. Днём там же состоится финал личного многоборья.
По данным источника ТАСС в штабе сборной России, обе российские гимнастки чувствуют себя уверенно и заряжены на максимальный результат. Тренерский штаб настраивает девчонок на борьбу, несмотря на высокий уровень конкуренток. По мнению экспертов, Ильтерякова и Борисова могут побороться даже за золото, особенно если судьи по достоинству оценят их сложные элементы.
