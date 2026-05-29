Баскетбольный «Зенит» уволил главного тренера

Петербургский баскетбольный клуб «Зенит» объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером Деяном Радоньичем. Информация об этом была опубликована в Telegram-канале команды.
Сообщается, что стороны пришли к решению о расторжении контракта по взаимному согласию. До завершения текущего сезона обязанности главного тренера возложены на Ростислава Вергуна.
В клубе отметили вклад Радоньича, подчеркнув его профессионализм, готовность принять команду в сложный период и проделанную работу за время пребывания на посту.
