Смытый рекой дом в Хасавюртовском районе Дагестана был незаконным самостроем

МАХАЧКАЛА, 29 мая. /ТАСС/. Дом, который унесло течением реки Акташ в селе Петраковское Хасавюртовского района, был возведен незаконно. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе районной администрации.
«Поврежденное в селе Петраковское строение располагалось в непосредственной близости к руслу реки Акташ и являлось самовольной постройкой, не имеющей правоустанавливающих документов. В связи с этим размещение объекта изначально осуществлялось с нарушением действующих норм и требований, в том числе в зоне возможного подтопления», — сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что в Хасавюртовском районе Дагестана смыло дом. Пострадавших нет.
Узнать больше по теме
Дагестан: регион России с богатой историей, красивой природой и уникальной культурой
Известный своей природной красотой, богатым культурным наследием и значительным историческим вкладом, Дагестан — горный край, расположенный на юге России. В материале рассказываем, что представляет собой Дагестан, объясняем его значение сегодня, а также перечисляем ключевые особенности и факты.Читать дальше