Балицкий: ВСУ применяют дистанционное минирование с БПЛА в районе Бердянска

Вооружённые силы Украины используют комплексное дистанционное минирование с беспилотных летательных аппаратов на трассе неподалёку от Бердянска, проинформировал губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
Он уточнил, что речь идёт о трассе «Новороссия». По словам Балицкого, водителям следует соблюдать осторожность.
«Над автомобильной трассой “Новороссия” в районе Бердянского муниципального округа зафиксировано применение комплексной системы дистанционного минирования. БПЛА противника сбрасывает взрывное устройство, которое детонирует при фиксации движения, независимо от того, автомобиль это или пешеход», — написал он в своём канале в мессенджере «Макс».
Балицкий отметил, что автомобилистам следует быть предельно внимательными, он посоветовал обратить внимание на обочины и участки, где могут находиться подозрительные предметы.
«При обнаружении опасных объектов необходимо сообщать в экстренные службы и держаться на безопасном расстоянии», — говорится в сообщении.
Балицкий подчеркнул, что рекомендовано ограничить «поездки без острой необходимости».
Напомним, по словам Балицкого, в Запорожской области усилены меры защиты от беспилотников на автомобильных дорогах.