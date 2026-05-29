Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп снял блокаду США с Ормузского пролива

Трамп заявил, что Иран удалит все оставшиеся в Ормузе мины.

Источник: Комсомольская правда

Американская морская блокада Ормузского пролива снята. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп. В связи с этим ранее заблокированные корабли могут беспрепятственно возвращаться на родину.

«Иран завершит немедленное удаление и/или детонацию любых оставшихся мин, которых не будет много! Корабли, застрявшие в проливе из-за нашей удивительной и беспрецедентной военно-морской блокады, которая теперь будет снята, могут начать процесс “возвращения домой!” — сказал президент США в соцсети Truth Social.

Среди условий мирного договора с Ираном американский глава назвал беспрепятственный проход судов через Ормузский пролив и отсутствие пошлин за проход кораблей через Ормуз.

Накануне издание New York Times писало, что Трамп не принял окончательного решения по сделке с Ираном по итогам двухчасовой встречи с представителями разведки США. Кроме этого, хозяин Белого дома заверил: сделка с Ираном либо будет великой и значимой, либо ее не будет вовсе.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше