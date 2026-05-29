Трамп снял блокаду США с Ормузского пролива

Американская морская блокада Ормузского пролива снята. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп. В связи с этим ранее заблокированные корабли могут беспрепятственно возвращаться на родину.
«Иран завершит немедленное удаление и/или детонацию любых оставшихся мин, которых не будет много! Корабли, застрявшие в проливе из-за нашей удивительной и беспрецедентной военно-морской блокады, которая теперь будет снята, могут начать процесс “возвращения домой!” — сказал президент США в соцсети Truth Social.
Среди условий мирного договора с Ираном американский глава назвал беспрепятственный проход судов через Ормузский пролив и отсутствие пошлин за проход кораблей через Ормуз.
Накануне издание New York Times писало, что Трамп не принял окончательного решения по сделке с Ираном по итогам двухчасовой встречи с представителями разведки США. Кроме этого, хозяин Белого дома заверил: сделка с Ираном либо будет великой и значимой, либо ее не будет вовсе.