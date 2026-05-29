Россияне завоевали 16 золотых медалей в четвертый день Российско-китайских игр

КАЛИНИНГРАД, 29 мая. /ТАСС/. Российские спортсмены завоевали 16 золотых наград в четвертый день Российско-китайских молодежных летних спортивных игр.
Восемь медалей высшей пробы России принесли боксеры. Четыре золотые награды российские спортсмены завоевали в ушу, два первых места на счету синхронисток. Российские сборные также выиграли мужской и женский турниры по волейболу. На счету китайцев восемь золотых медалей в ушу, по одной — в синхронном плавании и боксе.
По итогам четырех соревновательных дней у сборной России 48 золотых медалей. Китайские спортсмены поднимались на высшую ступень пьедестала 31 раз.
Российско-китайские молодежные летние игры проходят в Калининградской области и завершатся 31 мая. Отсчет истории Российско-китайских игр начался в 2005 году, когда президент России Владимир Путин и председатель КНР Ху Цзиньтао договорились о том, что 2006 год станет годом России в Китае. В рамках этого мероприятия были запланированы молодежные летние игры. Состязания стали традиционными, они проводятся раз в два года, по очереди в Российской Федерации и в Китайской Народной Республике. В 2016 году в Харбине состоялись первые зимние игры.
Среди российских городов соревнования ранее принимали Москва, Пенза, Иркутск, Самара.