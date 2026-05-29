Названы продукты, способствующие здоровью печени

Правильно подобранное питание способствует здоровью печени, о том, какие продукты добавить в меню для поддержки органа, рассказала «РИАМО» врач-гепатолог Елена Бутенко.
— Для защиты печени от окислительного стресса и воспалений необходимо включать в рацион продукты, богатые полифенолами и витаминами. Так, ягоды содержат антиоксиданты, защищающие печень от повреждений. А зеленый чай, за счет высокого содержания антиоксидантов, помогает снижать риск развития рака печени и уменьшает воспалительные процессы, — считает медик.
Врач призвала добавить в меню также продукты, которые помогают контролировать уровень холестерина и снижать накопление жира в тканях. К нам относятся, например, авокадо, овсянка и оливковое масло.
Телеканал «Царьград» сообщил, что натуральные продукты могут играть ключевую роль в защите печени от заболеваний. Фрукты и орехи могут защищать печень от неалкогольной жировой болезни (НАЖБП). Этому способствует, в частности, эллаговая кислота — антиоксидант, содержащийся в гранатах, ягодах, винограде и грецких орехах.