В России с 1 июня заработает новая услуга для детей в поездах: подробности

С 1 июня РЖД вводит для пассажиров новую опцию: дети от 10 до 16 лет смогут путешествовать на ряде маршрутов под присмотром проводника. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Новая услуга будет доступна в поездах «Аврора», «Буревестник», «Ласточка» (на ряде маршрутов, включая Москва — Смоленск, Роза Хутор — Краснодар, Таганрог — Новороссийск), «Финист» (например, Екатеринбург — Тюмень и Екатеринбург — Пермь) и некоторых других.
За детьми в дороге будут следить начальник поезда и проводник. Заявку на услугу можно подать в кассах не позднее чем за 72 часа до отправления состава с начальной станции. Стоимость услуги составит 1500 рублей.
Как уточнили в компании, для посадки в поезд потребуется: документ, удостоверяющий личность (на который выдан билет), оригинал и две копии заявления об ответственности за перевозку (выдается в кассе), а также квитанция об оплате услуги.
Ранее РЖД назначила прямой поезд сообщением Москва — Душанбе.