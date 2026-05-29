Врач предупредил о рисках офисной работы для женщин

Работа в офисе связана с отсутствием физической активности, что, в свою очередь, наносит серьезный удар по здоровью женщины. О рисках офисной работы сообщил «Абзацу» акушер-гинеколог Борис Лордкипанидзе.
— Сидячий образ жизни нарушает кровообращение в нижних конечностях и органах малого таза. Нужно каждый час вставать и разминаться, чтобы не было застоя, отеков и риска варикозного расширения вен, — подчеркнул медик.
Врач отметил, что компенсировать постоянное сидение в офисном кресле можно вечерними прогулками и умеренными фитнес-нагрузками в спортзале.
KP.RU отметил, что малоподвижный образ жизни и соответствующая ему согбенная поза серьезно вредят здоровью — и психическому, и физическому. Злоупотребляющие стульями, креслами, а то и диванами, постепенно впадают в депрессию, часто испытывают тревогу — вплоть до так называемых панических атак — и вообще плохо себя чувствуют.