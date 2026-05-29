Терапевт дал советы по выбору подушки для ребенка

При выборе подушки для ребенка следует отказаться от перьевых и пуховых наполнителей. Дело в том, что пух и перья являются серьезными аллергенами, а также могут содержать в себе споры плесени. Об этом предупредил в разговоре с «РИАМО» врач-терапевт Олег Наумов.
— Неправильно подобранная подушка — это не вопрос комфорта, это вопрос безопасности. Детям с любой склонностью к аллергии категорически нельзя спать на перьевых и пуховых подушках. Только гипоаллергенные синтетические наполнители, — считает доктор.
Он напомнил, что необходимо регулярно стирать подушки и надевать на них защитные чехлы. В противном случае существует риск развития отека Квинке, вызывающего удушье.
360.ru сообщил, что после сна на неправильно подобранной подушке человек может испытывать неприятное напряжение в шейном отделе позвоночника и болевые ощущения в области спины. Подушку необходимо выбирать по длине плеча, учитывая при этом позу, в которой человек чаще всего спит.