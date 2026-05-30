Родителям объяснили, как помочь ребенку подготовиться к экзаменам

Во время подготовки к экзаменам родителям не следует давить на ребенка, добавляя тревоги. Вместо этого рекомендуется следить за тем, чтобы школьник правильно питался и регулярно отдыхал. Такой совет дала родителям медицинский психолог Наталья Волкова, передает «РИАМО».
— Подготовка к экзаменам не должна занимать 24 часа в сутки. Мозгу нужны перерывы каждые 40−50 минут, полноценный восьмичасовой сон и прогулки на свежем воздухе. Без отдыха продуктивность падает до нуля, и сидение над учебниками ночью приносит только вред, — объяснила эксперт.
Специалист призвала следить за режимом питания выпускника: мозгу необходимы сложные углеводы и белки, а вот сладостей и энергетиков, напротив, следует избегать.
360.ru сообщил, что период экзаменов — психологически сложное время для подростка. Если ребенок набрал недостаточное количество баллов на ЕГЭ, нужно постараться его поддержать и не ругать. Иначе подросток будет чувствовать стыд, вину, гнев. У него снизятся концентрация внимания и умственная активность, а на пересдачу экзамена будет настроиться сложнее.