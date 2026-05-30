Что можно и нельзя делать в день Евдокии 30 мая, когда узнают погоду на лето

Православная церковь 30 мая вспоминает святую Евдокию. В народе принято праздновать день Евдокии. Но существует еще одно название — Евдокия Свистунья. Все дело в сильном ветре, который начинал дуть с названной даты. Кроме того, 30 мая узнавали погоду на лето.
Что нельзя делать 30 мая.
На указанную дату не планировали дальние поездки и путешествия, так как в пути могут возникнуть неприятности. Беременным женщинам не рекомендуется надевать одежду красного цвета. Подобное, как считалось, можно спровоцировать преждевременные роды.
Что можно делать 30 мая.
По традиции, в названный день было принято высаживать баклажаны, перцы, томаты. А еще 30 мая окучивали картофель. Также готовили блюда из картофеля. Считалось, чем больше блюд из картофеля будет на столе, тем лучше окажется урожай.
Согласно приметам, северный ветер указывает на холодное лето. В том случае, если свиньи роют ямы, то ждали дождливого лета.
