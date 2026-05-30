Что можно и нельзя делать в Троицкую родительскую субботу 30 мая 2026 года

Начать с храма. Главное действие дня — не поездка на кладбище, а Божественная литургия и Вселенская панихида. Придите в церковь заранее, подайте записки с именами крещеных родных (в родительном падеже). Священники считают, что соборная молитва в этот день способна облегчить участь даже душ, находящихся в аду. Почему хоронят ногами к крестуИсповедаться и причаститься. Это самое сильное, что вы можете сделать для ушедших. Чистая совесть и примирение с Богом делают вашу молитву о родных действенной и угодной. Принести «канун». На специальный поминальный столик принято приносить постные продукты (хлеб, крупы, растительное масло, кагор, фрукты, сладости). Эта еда пойдет на нужды прихода и неимущим. Мясные продукты приносить нельзя. Посетить кладбище с умом. После храма можно поехать на погост. Приведите могилу в порядок. Украсьте её зеленью и живыми цветами (ветки березы — древний символ обновляющейся жизни и Духа Святого). Зажгите свечу и прочитайте молитву «Со святыми упокой…». Почему покойников выносят вперед ногамиУстроить тихую поминальную трапезу. Соберитесь семьей. Начните обед с кутьи (каша из пшеницы или риса с медом и изюмом). Подайте блины, пироги, щи. Алкоголь на столе неуместен. Почему на поминках едят кутью и что она символизируетПодать милостыню. Раздайте освященную еду, сладости или деньги нищим с искренней просьбой: «Помяните раба Божия (имя)». Молитва нуждающегося человека, по вере, особенно чиста.