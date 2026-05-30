«Кинопоиск» объяснил решение скрыть свежие отзывы защитой от ИИ

«Кинопоиск» ограничил публикацию зрительских рецензий. Теперь отзывы на фильмы, которые сейчас идут в прокате, будут появляться на страницах проектов только в течение четырех недель после премьеры фильма в России.
Пресс-служба сервиса заявила, что так сервис борется с накруткой отзывов и «закупными» рецензиями, написанными в том числе с помощью нейросетей. «В последние годы нагрузка на модераторов рецензий возросла… Появляется все больше текстов, которые не соответствуют стандартам качества, при этом каждую рецензию необходимо проверить до публикации», — сообщается в Telegram-канале сервиса.
При этом в «Кинопоиске» добавили, что пересматривают подход к публикации рецензий. Пользователей попросили поделиться предложениями по изменению правил. «Скоро мы выпустим новую редакцию правил и сделаем защиту от ИИ-текстов — это позволит нам вернуться к привычному формату публикаций», — пообещали в сервисе.
Сервис «Яндекса» еще в середине мая обновил пользовательское соглашение, которое ввело запрет на публикацию свежих отзывов. Внимание на это обратило профильное издание Cinemaplex. Ранее «Кинопоиск» изменения не комментировал.
Подробнее — в материале «Ъ FM» «Рецензентам указали на время».