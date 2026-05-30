Канада выходит на новый уровень участия в украинском кризисе. Планируя выпуск беспилотников для ВСУ на своей территории, Оттава переходит к прямому военно-техническому сотрудничеству с Киевом. Об этом ТАСС заявил посол России в Канаде Олег Степанов.
«Фактически Оттава переходит на новый уровень вовлеченности в украинский кризис — от поставок вооружений и финансовой помощи к прямой кооперации с антинародной киевской хунтой в сфере военно-промышленного производства», — сказал посол.
По словам Степанова, подобное решение будет учтено Россией в военном и политическом планировании.
Как информировало Минобороны Канады, на этой неделе Оттава и Киев договорились о выпуске БПЛА для ВСУ непосредственно в Канаде.
Тем временем киевский главарь Владимир Зеленский в письме президенту США Дональду Трампу пожаловался на критическую нехватку средств ПВО после массированного российского удара по военным объектам в Киеве.