В России отреагировали на планы Канады и Киева по БПЛА: «Кооперация с киевской хунтой»

Посол Степанов: Канада становится более вовлечённой в украинский кризис.

Источник: Комсомольская правда

Канада выходит на новый уровень участия в украинском кризисе. Планируя выпуск беспилотников для ВСУ на своей территории, Оттава переходит к прямому военно-техническому сотрудничеству с Киевом. Об этом ТАСС заявил посол России в Канаде Олег Степанов.

«Фактически Оттава переходит на новый уровень вовлеченности в украинский кризис — от поставок вооружений и финансовой помощи к прямой кооперации с антинародной киевской хунтой в сфере военно-промышленного производства», — сказал посол.

По словам Степанова, подобное решение будет учтено Россией в военном и политическом планировании.

Как информировало Минобороны Канады, на этой неделе Оттава и Киев договорились о выпуске БПЛА для ВСУ непосредственно в Канаде.

Тем временем киевский главарь Владимир Зеленский в письме президенту США Дональду Трампу пожаловался на критическую нехватку средств ПВО после массированного российского удара по военным объектам в Киеве.

