Россиянам напомнили о праве на дополнительные выходные

HR-эксперт Авдеев: дополнительные выходные положены родителям детей-инвалидов.

Источник: Комсомольская правда

Некоторые категории россиян имеют право получить дополнительные выходные, об этом напомнил в беседе с изданием «РИАМО» HR-эксперт Артем Авдеев.

Право на оплачиваемые выходные имеют родители детей-инвалидов — 4 дня в месяц, а еще абсолютно все сотрудники для прохождения диспансеризации, отметил специалист.

По его словам, донорам крови также положен выходной в день сдачи и еще один дополнительный день отдыха, который можно присоединить к отпуску или использовать в течение года. При этом, отказать в отдыхе работодатель не имеет права.

Ранее 360.ru сообщил, что МЧС РФ предложило предоставлять дополнительный выходной или пять дней неоплачиваемого отпуска россиянам, пострадавшим от чрезвычайных ситуаций. Ведомство считает, что гражданам, пострадавшим от чрезвычайных ситуаций, требуется время, чтобы решить бытовые проблемы, восстановить утраченные документы и нормализовать условия жизни.

