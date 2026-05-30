Гастроэнтеролог Кашух: позеленевший картофель может содержать опасный яд

Употребление позеленевшего картофеля может обернуться серьезным отравлением, так как изменение цвета клубней свидетельствует о накоплении яда. Об этом напомнила в беседе с «РИАМО» гастроэнтеролог Екатерина Кашух.
— В клубне накапливается яд соланин, если картошка позеленела, скорее всего, уровень соланина в ней высокий. Соланин может вызвать сильные боли в животе, рвоту и понос, что быстро приводит к обезвоживанию, — пояснила врач.
Медик отметила, что токсин действует и на нервную систему, провоцируя дрожь, спутанностью сознания. Особенно опасен яд для детей и пожилых людей.
360.ru предупредил, что кисловатый запах у картофеля свидетельствует о несоблюдении технологии применения пестицидов при выращивании. Также при покупке картофеля следует обращать внимание не только на запах, но и на цвет клубней. Зеленоватые оттенки указывают на наличие соланина. Этот алкалоид токсичен для человека и трудно разлагается при термообработке.