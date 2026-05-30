Пробитое колесо спасло бойца СВО от удара FPV-дрона

Российский военнослужащий с позывным «Ржавый» рассказал, как пробитое колесо спасло ему жизнь во время заезда на позицию. Он остановил машину, накрыл ее маскировочной сетью и вышел, после чего в автомобиль попал FPV-дрон противника.

Российский военнослужащий с позывным «Ржавый» рассказал, как пробитое колесо спасло ему жизнь во время заезда на позицию. Он остановил машину, накрыл ее маскировочной сетью и вышел, после чего в автомобиль попал FPV-дрон противника.

— Заезжал на позицию на «Ниве». У машины пробило колесо, ехать дальше было нельзя. Мы накрыли машину маскировочной сетью. Но FPV-дрон противника заметил машину и отработал по ней, — вспомнил Ржавый.

По его словам, внутри уже никого не было, а все оборудование успели выгрузить из салона. Это был его первый заезд на позицию, и боец понял, что действовать надо аккуратно, передает RT.

Российский боец из интернационального батальона «Пятнашка» с позывным «Гагра» рассказал, что смог выжить благодаря каске, которая ранее принадлежала батюшке, с прикрепленным с внутренней стороны крестиком.

До этого российский военнослужащий в зоне специальной военной операции избежал тяжелого ранения благодаря крестику на своей шее: осколок пробил его и только поверхностно ранил военного.