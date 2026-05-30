Стало известно, с какого возраста ребенку можно давать майонез

Майонезы и другие жирные соусы не рекомендуется давать детям до трех лет, об этом рассказала «РИАМО» гастроэнтеролог Екатерина Кашух.
— Не стоит вводить майонез в рацион ребенка рано: пищеварительная система может быть не готова к такой тяжелой пище. Кроме того, в составе покупных вариантов, как правило, много соли и сахара. Если ребенку уже исполнилось три года, иногда в его блюда можно добавить буквально каплю майонеза для вкуса или предложить салат, слегка заправленный этим соусом, — считает врач.
Она отметила, что после трех лет употребление майонеза и других подобных соусов для ребенка должно быть строго ограничено.
Ранее телеканал «Царьград» отметил, что майонез может быть смертельно опасен. Регулярное употребление этого продукты чревато серьезными проблемами, поскольку в его составе есть большое количество сахара и растительного масла.