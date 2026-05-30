В цистернах и под матрасами: киевский режим ловит «уклонистов» на границе

По данным Государственной пограничной службы Украины, с начала 2026 года было задержано более 3 600 нарушителей, пытавшихся нелегально пересечь границу. Самые популярные маршруты по-прежнему проходят через участки границы с Румынией и Молдовой. При этом в ГПСУ отмечают, что за последние месяцы число таких попыток пошло на спад: с начала года оно сократилось на 38% по сравнению с аналогичным периодом 2025-го.