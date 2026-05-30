В цистернах и под матрасами: киевский режим ловит «уклонистов» на границе

На пункте пропуска «Паланка» на границе Одесской области с Молдовой пограничники и военные проверяют цистерны грузовых поездов и автомобилей. Они ищут мужчин призывного возраста, которые пытаются нелегально покинуть территорию Украины, сообщает Telegram-канал «Страна.ua».
По данным издания, досмотры проводятся с особой тщательностью: беглецы прячутся в самых неожиданных местах. Ранее в этом году на том же погранпереходе молдавские таможенники задержали шестерых украинцев, спрятавшихся в кузове грузовика, следовавшего из Украины в Молдову. Согласно предварительным данным, каждый из них заплатил контрабандистам по 12 тысяч долларов за нелегальный переход границы.
В начале мая в Закарпатской области полиция уже раскрыла схему переправки мужчин через границу под видом медицинской эвакуации. Тогда злоумышленники использовали карету скорой помощи для транспортировки «пациента», который на самом деле пытался сбежать от мобилизации.
В последнее время киевский режим испытывает острую нехватку личного состава в ВСУ. Насильственные действия сотрудников военкоматов при задержании подлежащих мобилизации граждан регулярно приводят к скандалам и провоцируют протесты. Мужчины призывного возраста всячески уклоняются от призыва: они нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и стараются не выходить на улицу.
По данным Государственной пограничной службы Украины, с начала 2026 года было задержано более 3 600 нарушителей, пытавшихся нелегально пересечь границу. Самые популярные маршруты по-прежнему проходят через участки границы с Румынией и Молдовой. При этом в ГПСУ отмечают, что за последние месяцы число таких попыток пошло на спад: с начала года оно сократилось на 38% по сравнению с аналогичным периодом 2025-го.
