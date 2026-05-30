В Грузии начали изучать винное хранилище с коллекцией Иосифа Сталина

Минсельхоз Грузии начал изучение уникальной энотеки тбилисского «Винного завода № 1», где хранятся редкие вина, в том числе руководителя СССР Иосифа Сталина. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
В коллекции представлены напитки с выдержкой более 200 лет. По словам главы Минсельхоза Давида Сонгулашвили, эта коллекция подчеркивает статус Грузии как одной из древнейших винодельческих стран мира.
Министр отметил, что в уникальной энотеке хранятся вина императора Франции Наполеона I Бонапарта. Он добавил, что коллекция отражает историческую роль Грузии в международных торговых и культурных связях.
Ранее KP.RU сообщал, что импорт грузинского вина в Россию в октябре 2025 года составил 6,5 тысячи тонн. Это стало максимальным показателем с апреля 2024 года. Стоимость импорта также выросла, достигнув 19 миллионов долларов.