Названы главные признаки мошенников, предлагающих заработок

Предложения о легком заработке, скорее всего являются мошенническими схемами. О том, какими уловками злоумышленники пользуются чаще всего, рассказал изданию «РИАМО» специалист в сфере информационной безопасности Андрей Попов.
— Особую опасность представляют объявления о «легкой подработке». Такие предложения могут выглядеть безобидно: нужно поставить лайк, написать отзыв, пройти регистрацию, принять перевод или помочь с оплатой. Но за простой формулировкой может скрываться риск потерять деньги, передать личные данные или стать участником противоправной схемы, — напомнил эксперт.
Специалист отметил, что злоумышленники могут предлагать принять деньги на свою карту и перевести их дальше, оформить банковскую карту и передать ее другому человеку или же обещать призы и бонусы за переход по ссылке.
Телеканал «Царьград» предупредил, что украинские мошенники придумали новую схему обмана. Они обещают «легкий доход» и предлагают деньги за фото могил участников СВО или аллей героев.