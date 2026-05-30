Боксер Бивол проведет титульный поединок с Эйфертом в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 мая. /ТАСС/. Чемпион мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF) в полутяжелой весовой категории Дмитрий Бивол проведет титульный поединок против немца Михаэля Эйферта в Екатеринбурге. На кону будут стоять мировые титулы по версиям WBA и IBF.
Бивол не боксировал с февраля 2025 года, когда в реванше победил Артура Бетербиева. А в России он не выходил в ринг в официальном поединке с 2021 года, тогда Бивол выиграл бой у своего соотечественника Умара Саламова.
Длительная пауза без поединков была для Бивола вынужденной — он перенес операцию на спине. Много времени понадобилось 35-летнему боксеру на восстановление.
Бетербиев или Бенавидес.
Мало кто сомневается в победе Бивола над Эйфертом. Кажется, вопрос лишь в том, завершится ли этот поединок нокаутом. Также неизвестно, кто станет следующим соперником россиянина в случае успешной защиты. С одной стороны, Бивол сам обещал провести третий бой Бетербиеву. Однако на данный момент нет договоренности ни по условиям, ни по дате, ни по локации.
Еще один вариант, который за океаном считают более медийным и громким, — бой с американцем Дэвидом Бенавидесом. Правда, он уже успел подняться в первый тяжелый вес и забрать там чемпионские титулы у мексиканца Хильберто Рамиреса. Но бой с Биволом имеет для него свою принципиальность. И у обоих боксеров даже есть определенная словесная дуэль. К слову, Бивол и сам готов перейти в первый тяжелый вес ради этого поединка.
Что с титулами.
Бивол будет защищать в поединке против Эйферта не все титулы. WBO не санкционировала защиту титула в этом бою. Причиной тому, по информации ТАСС, является то, что организация отказалась полностью восстановить права российских спортсменов. При этом титул WBO останется за Биволом, в случае победы над Эйфертом ему уже назначен официальный претендент — британец Каллум Смит.
Что касается статуса Бивола, то он перестал быть абсолютным чемпионом мира. Он был лишен пояса по версии Всемирного боксерского совета после того, как не смог защитить титул в установленное время.
На счету Бивола 24 победы (12 нокаутом) и 1 поражение. 28-летний Эйферт одержал 13 побед (5 нокаутом) и потерпел 1 поражение.
Поединок Бивол — Эйферт пройдет в субботу на «УГМК-Арене».