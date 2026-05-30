Минтранс работает над изменениями в ПДД по электросамокатам

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Минтранс РФ разрабатывает изменения в правила дорожного движения, касающиеся средств индивидуальной мобильности, и учтет в том числе предложения об ограничении скорости на тротуарах. Это следует из ответа министерства на обращение первого замруководителя фракции «Справедливая Россия» Дмитрия Гусева, текст есть в распоряжении ТАСС.
«Предложения будут проработаны Минтрансом России при разработке изменений в Правила дорожного движения Российской Федерации в рамках исполнения пункта 3 плана мероприятий (дорожной карты), направленных на дополнительное нормативно-правовое регулирование развития средств индивидуальной мобильности и обеспечение безопасности дорожного движения при их использовании», — говорится в документе.
Как сказал ТАСС Гусев, среди его предложений — ограничить скорость СИМ в пешеходных зонах до 10 км/ч, запретить перевозку пассажиров на электросамокатах, прописать критерии опасного поведения по отношению к пешеходам. «Тротуары должны быть безопасными для пешеходов. Самокаты могут быть удобным городским транспортом, но только при понятных правилах, ответственности и разделении потоков», — добавил он.
В Минтрансе отметили, что данные предложения заслуживают внимания. «Считаем безусловно важными мероприятия, направленные на благополучие граждан Российской Федерации», — подчеркнули в министерстве.
Ранее президент России Владимир Путин по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека поручил к июля 2026 года представить предложения по совершенствованию правового регулирования в сфере использования средств индивидуальной мобильности, рассмотрев вопрос установления ограничений на их передвижение по тротуарам.