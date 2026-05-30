Почти 15 тысяч мигрантов стали финнами в 2025 году

Рекордный наплыв в финскую миграционную службу (Migri) объяснили разбором накопившейся за предыдущие годы очереди из заявлений. При этом само количество новых ходатайств на получение гражданства в 2025 году упало до 11,2 тыс. — на 34% меньше, чем годом ранее. В ведомстве связали это с ужесточением правил: в 2024—2025 годах правительство пересмотрело Закон о гражданстве, увеличив требуемый срок проживания в стране до восьми лет, ужесточив требования к доходам и к безупречности образа жизни. С 2027 года претендентам на финский паспорт предстоит сдавать экзамен на гражданство.