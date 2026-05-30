Почти 15 тысяч мигрантов стали финнами в 2025 году

В прошлом году финское гражданство получили 14 168 человек — больше, чем когда-либо за 108 лет независимости страны. Такие данные 12 мая опубликовало Статистическое управление Финляндии, передает финская вещательная корпорация Yle. Предыдущий рекорд был установлен в 2023 году, когда паспорта Суоми оформили чуть более 12,2 тыс. иностранцев.
Больше всего финских паспортов досталось гражданам Ирака — 14% от общего числа. На втором месте расположились россияне (1 494 человека), на третьем — сирийцы (1 282). В пятерку лидеров также вошли выходцы из Афганистана (1 075) и Сомали.
Рекордный наплыв в финскую миграционную службу (Migri) объяснили разбором накопившейся за предыдущие годы очереди из заявлений. При этом само количество новых ходатайств на получение гражданства в 2025 году упало до 11,2 тыс. — на 34% меньше, чем годом ранее. В ведомстве связали это с ужесточением правил: в 2024—2025 годах правительство пересмотрело Закон о гражданстве, увеличив требуемый срок проживания в стране до восьми лет, ужесточив требования к доходам и к безупречности образа жизни. С 2027 года претендентам на финский паспорт предстоит сдавать экзамен на гражданство.
Как сообщает Yle, средний возраст новых граждан Финляндии составил 29 лет, при этом около 4,2 тыс. из них были младше 18 лет. Среди получивших паспорт числились 7 511 женщин и 6 657 мужчин. Подавляющее большинство (92%) сохранили свое первое гражданство, став обладателями двух паспортов. По данным Статистического центра Финляндии на конец 2025 года, в стране насчитывалось почти 198 тыс. обладателей двойного гражданства. Крупнейшую группу среди них составляют граждане России — 42 115 человек, далее следуют иракцы (12 522), шведы (11 360), сомалийцы (10 632) и эстонцы (9 310).
Всего за 2025 год миграционная служба Финляндии рассмотрела 10 898 заявлений о предоставлении гражданства, завершив разбор многолетнего бума заявок, который пришелся на 2023−2024 годы, когда иностранцы массово стремились подать документы до вступления в силу новых жестких требований.
