Квартет Бутмана выступил с концертом в ООН в честь Дня русского языка

Как передает корреспондент ТАСС, выступление музыкантов собрало несколько сотен человек, включая соотечественников, дипломатов и представителей десятка различных стран и международных организаций. Концерт проходил в Зале Ассамблеи, одном из главных залов Дворца Наций. Квартет исполнил известные произведения советской и российской музыкальной классики, в том числе «Катюшу», «Подмосковные вечера», «Луч солнца золотого», «Колыбельную медведицы», а также композиции из фильма «Приключения Буратино». Зал подпевал и пританцовывал.
В приветственном слове заместитель постпреда РФ при ООН в Женеве Сергей Васильев напомнил, что русский язык является одним из самых распространенных языков мира, а также самым распространенным из славянских языков. По его словам, как фундамент национальный самоидентификации и инструмент межнационального общения русский язык «обеспечивает связь между поколениями, обогащая при этом национальную культуру». «Хранить традицию русского языка, оберегать его — наша повседневная задача», — подчеркнул Васильев.