Квартет Бутмана выступил с концертом в ООН в честь Дня русского языка

Концерт проходил в Зале Ассамблеи в штаб-квартире организации в Женеве.

ЖЕНЕВА, 30 мая. /ТАСС/. Квартет джазового саксофониста, народного артиста РФ Игоря Бутмана выступил в штаб-квартире ООН в Женеве с концертом, посвященным предстоящему Дню русского языка, который отмечается 6 июня. Мероприятие организовано постоянным представительством России при ООН в Женеве.

Как передает корреспондент ТАСС, выступление музыкантов собрало несколько сотен человек, включая соотечественников, дипломатов и представителей десятка различных стран и международных организаций. Концерт проходил в Зале Ассамблеи, одном из главных залов Дворца Наций. Квартет исполнил известные произведения советской и российской музыкальной классики, в том числе «Катюшу», «Подмосковные вечера», «Луч солнца золотого», «Колыбельную медведицы», а также композиции из фильма «Приключения Буратино». Зал подпевал и пританцовывал.

В приветственном слове заместитель постпреда РФ при ООН в Женеве Сергей Васильев напомнил, что русский язык является одним из самых распространенных языков мира, а также самым распространенным из славянских языков. По его словам, как фундамент национальный самоидентификации и инструмент межнационального общения русский язык «обеспечивает связь между поколениями, обогащая при этом национальную культуру». «Хранить традицию русского языка, оберегать его — наша повседневная задача», — подчеркнул Васильев.

ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше