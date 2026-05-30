Квартет Бутмана выступил с концертом в ООН в честь Дня русского языка

В приветственном слове заместитель постпреда РФ при ООН в Женеве Сергей Васильев напомнил, что русский язык является одним из самых распространенных языков мира, а также самым распространенным из славянских языков. По его словам, как фундамент национальный самоидентификации и инструмент межнационального общения русский язык «обеспечивает связь между поколениями, обогащая при этом национальную культуру». «Хранить традицию русского языка, оберегать его — наша повседневная задача», — подчеркнул Васильев.