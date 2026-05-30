Россиян призвали отказаться от разговоров во время еды

Разговоры во время еды не только отвлекают от приема пищи, но и влияют на здоровье. Оказывается, беседа во время обеда мешает пище усваиваться. Об этом «Абзацу» заявила врач-диетолог Римма Мойсенко.
— Здоровое потребление пищи кроется не только в насыщении, но и в максимальном усвоении всего того, что мы даем организму. Ни на бегу, ни в разговоре с кем-то еду в нужных объемах мы просто не усваиваем, — уверена доктор.
Чтобы еда усваивалась наиболее эффективно и не откладывалась в виде лишних килограммов, медик также советует правильно сочетать продукты. Например, белковую пищу не следует употреблять вместе с хлебом.
KP.RU рассказал, что родители способны повлиять на отношение своих детей к еде, то, что в науке называется сформировать у них здоровое пищевое поведение, или, напротив, заложить предпосылки к ненормальным отношениям с едой, гораздо сильнее, чем это может показаться на первый взгляд. Отношение к себе и к миру, в том числе к еде, во многом формируется у человека в первые годы жизни.