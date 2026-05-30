Дерматолог рассказала, как подготовить кожу к отпуску

Во время отпуска кожа испытывает большой стресс — виной тому воздействие ультрафиолета и хлорированной воды в бассейне. Как заранее подготовиться к отдыху, сообщает Regions.ru со ссылкой на врача-дерматовенеролога Елену Сибикину.
— За несколько недель до путешествия стоит начать предварительную подготовку, заменив привычные гели и пенки на более мягкие составы без агрессивных компонентов. В ежедневную заботу о себе следует добавить увлажняющие средства с гиалуроновой кислотой либо церамидами, — советует медик.
По ее словам, также необходимо ежедневно применять солнцезащитные средства широкого спектра, обновляя их каждые два часа и после контакта с водой — это защитит кожу от ожогов и фотостарения.
KP.RU предупредил, что неправильное сочетание косметических средств может не улучшить состояние кожи, а наоборот — вызвать раздражение, сухость и повреждение защитного барьера. В стоп-лист попадают ретинол в компании витамина С и ниацинамида. Препараты с этими составляющими снижают эффективность друг друга, а также могут спровоцировать раздражение, покраснения и ощущение жара.