Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что разочарован действиями Владимира Зеленского, связанными с почитанием деятелей украинского националистического движения.
«Я разочарован тем, что Зеленский не принял во внимание нашу историческую чувствительность», — сказал министр на пресс-конференции, трансляцию вел TVP Info.
Сикорский подчеркнул, что исторические темы должны обсуждаться профильными институтами национальной памяти Польши и Украины. По его словам, разногласия по вопросам истории не должны влиять на отношения между странами.
Ранее глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Зеленский проявил неуважение к польскому народу решением о присвоении имени «героев УПА»* одному из подразделений ВСУ. Он уточнил, что этим киевский главарь «бьет по надеждам на заживление ран общей истории».
* — организация признана экстремистской и запрещена на территории РФ.