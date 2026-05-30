Центр «Сделано в Хабаровском крае» открылся в Калуге

Как отметил губернатор Дмитрий Демешин, центр должен стать не просто магазином, а «живым посольством» региона.

В Калуге открылся флагманский центр «Сделано в Хабаровском крае», где представили продукцию и культуру дальневосточного региона. Об этом сообщил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин в своём Telegram-канале.

Первый такой центр по инициативе главы региона работает в Москве с лета 2025 года, а теперь площадка появилась и в центральной части России. В Калуге жители и гости города смогут познакомиться с товарами более 80 предпринимателей — всего в центре представлено свыше тысячи позиций.

На полках нового пространства появились свежая рыба и икра, папоротник, дикоросы, мёд, джемы, дизайнерская одежда мастеров Севера, украшения, книги и атрибутика хоккейного клуба «Амур» и футбольного клуба «СКА-Хабаровск». По словам Демешина, центр должен стать не просто магазином, а «живым посольством» региона.

«Каждый такой Центр подтверждает: “Сделано в Хабаровском крае” — это знак высочайшего качества, уважения к традициям и стремления к инновациям», — подчеркнул Дмитрий Демешин.

В центре также будут проводить выставки, дегустации и встречи, рассказывать об истории Хабаровского края и традициях народов, которые его населяют. Уже в первый день там открылась выставка работ художника Ивана Федотова из Николаевска-на-Амуре.