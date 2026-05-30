Сын Плющенко ждёт разрешения ISU на выступление в Азербайджане

Международный союз конькобежцев в ближайшие дни должен оформить фигуристу Александру Плющенко разрешение на участие в международных турнирах за сборную Азербайджана. Об этом сообщает Odds.ru.
Речь идет о сертификате Clearance ISU, без которого спортсмен не может выступать за новую национальную команду на соревнованиях под эгидой союза. По данным издания, документ планируют выдать уже на следующей неделе.
Ранее стало известно, что Плющенко-младший сменил спортивное гражданство. В ближайшие пять лет фигурист намерен представлять Азербайджан на международной арене.
Как уточняется, сложностей с оформлением допуска не ожидается. Причиной называют то, что Александр Плющенко ранее не участвовал в официальных турнирах в составе сборной России.
Александру Плющенко 13 лет. Он является сыном двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгений Плющенко.
В последние годы Александр Плющенко регулярно участвовал в ледовых шоу и тренировался под руководством своего отца. Информация о переходе фигуриста под флаг Азербайджана появилась ранее в российских спортивных СМИ.
