Председатель АКОРТ: запрет овощей из Армении не приведет к дефициту в магазинах

В АКОРТ заверили, что остановка поставок овощей и ягод из Армении не отразится на покупателях.

Источник: Комсомольская правда

Председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов рассказал, как отразится на торговле ограничение на ввоз в Россию ряда армянских продуктов питания. В настоящий момент под запрет попали огурцы, томаты, сладкие перцы, клубника и зелень.

Решение о временной приостановке было принято Россельхознадзором на фоне политических разногласий между Москвой и Ереваном. Но, по мнению эксперта, предпосылок к дефициту товаров в России нет.

Потребители не заметят нехватку томатов, огурцов, перцев, зелени или клубники. У торговых сетей выстроена диверсифицированная система поставок, она позволяет перераспределять объемы поставок и закрывать недостачу в одном месте закупками в другом.

Председатель АКОРТ отметил, что в магазинах в настоящий момент максимальный объем продукции имеет отечественное происхождение. Импорт огурцов — 15%, зелень и салаты — 20%, клубника — 25%, а томаты — 30%.

Станислав Богданов отметил, что из Азербайджана в Россию поставляют те же позиции и объемы поставок превышают армянские.

— При этом поставки распределены между Азербайджаном, Македонией, Марокко и Узбекистаном, — заключил председатель АКОРТ в беседе с Ридусом.

Сладкий перец поставляется из Гвинеи, Израиля, Ирана и Турции, а зелень — из Израиля, Ирана, Ливана, Китая и Таиланда. К тому же, ретейлеры продолжают расширять работу с отечественными производителями.