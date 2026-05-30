Стали известны привычки, способствующие здоровью суставов после 50 лет

Соблюдение простых привычек поможет сохранить здоровье суставов людям старше 50 лет, об этом заявила в беседе с изданием Lenta.ru травматолог-ортопед Татьяна Ангельчева.
— Здоровье суставов часто ухудшается из-за малоподвижного образа жизни или неправильных физических нагрузок, например, бега по асфальту или подъема тяжестей. Лучше выбирать другие виды физической активности: скандинавскую ходьбу, плавание, аквааэробику, — уверена доктор.
Врач добавила, что большое количество сахара в рационе нарушает синтез коллагена и белка, необходимых для упругости хрящей, поэтому от сладостей следует отказаться. Также важно правильно выбирать обувь: не ходить в туфлях на высоком каблуке или ботинках без амортизации.
Телеканал «Царьград» подчеркнул, что для стабильной работы суставов организму необходима регулярная, но умеренная активность. Существует комплекс из трех упражнений, которые не требуют специального инвентаря и доступны людям с любым уровнем физической подготовки.