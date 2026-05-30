Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минздрав Конго: число случаев заболевания лихорадкой Эбола возросло до 1028

Количество случаев заболевания вирусом Эбола в Конго увеличилось до 1028, заявил министр здравоохранения ДРК Самюэль Роже Камба.

Источник: Аргументы и факты

Количество случаев заболевания вирусом Эбола в Конго увеличилось до 1028, заявил министр здравоохранения ДРК Самюэль Роже Камба.

«Зарегистрировано 1028 случаев», — сказал он.

Напомним, 19 мая министр здравоохранения Демократической Республики Конго Самюэль Роже Камба в эфире телеканала RTNC заявлял о 513 случаях инфицирования и 131 умершем.

Эпицентр вспышки находится на востоке Конго в провинции Итури, которая граничит с Угандой и Южным Суданом.

Представители ВОЗ признали текущую ситуацию с распространением Эболы на территории Демократической Республики Конго и Уганды чрезвычайной ситуацией, которая представляет угрозу для здравоохранения других стран.

По словам представителя генсека Организации Объединённых Наций Стефана Дюжаррика, Всемирная организация здравоохранения оценивает вспышку Эболы в Конго как третью по величине в истории наблюдений.

По данным ABC, врачи в ДРК заявили, что вспышка Эболы вышла из-под контроля.