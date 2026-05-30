Минздрав Конго: число случаев заболевания лихорадкой Эбола возросло до 1028

Количество случаев заболевания вирусом Эбола в Конго увеличилось до 1028, заявил министр здравоохранения ДРК Самюэль Роже Камба.
«Зарегистрировано 1028 случаев», — сказал он.
Напомним, 19 мая министр здравоохранения Демократической Республики Конго Самюэль Роже Камба в эфире телеканала RTNC заявлял о 513 случаях инфицирования и 131 умершем.
Эпицентр вспышки находится на востоке Конго в провинции Итури, которая граничит с Угандой и Южным Суданом.
Представители ВОЗ признали текущую ситуацию с распространением Эболы на территории Демократической Республики Конго и Уганды чрезвычайной ситуацией, которая представляет угрозу для здравоохранения других стран.
По словам представителя генсека Организации Объединённых Наций Стефана Дюжаррика, Всемирная организация здравоохранения оценивает вспышку Эболы в Конго как третью по величине в истории наблюдений.
По данным ABC, врачи в ДРК заявили, что вспышка Эболы вышла из-под контроля.