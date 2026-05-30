Россиянам рассказали об опасности популярного летнего напитка

Квас — один из самых популярных летних напитков у россиян, при этом некоторым людям пить его не рекомендуется из-за высокой кислотности. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» сообщила диетолог Ольга Валикова.
— Особую опасность представляет собой квас для людей с гастритом и повышенной кислотностью желудка. Напиток содержит продукты брожения, органические кислоты и сахара, которые способны раздражать слизистую, — заявила эксперт.
Специалист также призвала отказаться от покупки разливного кваса в жаркую погоду. Дело в том, что в напитке быстро размножаются бактерии, а это повышает риск кишечных расстройств.
KP.RU рассказал, что качественный хлебный квас может оказать благотворное влияние на здоровье человека. Это связано с наличием в напитке дрожжевых грибов, которые участвуют в синтезе витаминов. Также эти грибы производят ферменты, помогающие переваривать пищу и лучше усваивать полезные вещества.