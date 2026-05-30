Глава Рособрнадзора Музаев: ИИ выявляет нарушителей даже после проведения ЕГЭ

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал, как искусственный интеллект теперь выявляет школьников со шпаргалками и телефонами на ЕГЭ. На экзаменах теперь работает система видеонаблюдения, а ИИ анализирует поведение выпускников и обращает внимание на подозрительные предметы и поведение выпускника. Например, мобильный телефон или шпаргалка в руках.
ИИ в качестве контролера тестируют уже не первый год, но с каждым разом система работает все корректнее. При нарушении система ставит метку, а администратор просматривает запись. При нарушении происходит верификация случившегося, в аудиторию приходит комиссия.
— В реальном режиме организатор экзамена в аудитории бывает оповещен. Он заполняет соответствующий акт, процедурно подтверждает нарушение, и ученик удаляется, — сказал Музаев в беседе с 360.ru.
Записи с экзаменов хранятся три месяца, так что нарушения могут быть выявлены и после ЕГЭ. Если таковое случается, то результаты будут аннулированы. В том случае, если выпускник уже является студентом вуза, то учебное заведение уведомят о нарушении и может встать вопрос об отчислении.
Поэтому глава Рособрнадзора рекомендовал школьникам не нарушать дисциплину и приходить на экзамены без шпаргалок.
А вот подготовка собственных конспектов и записей во время учебы, станет хорошей тренировкой, так как позволит запомнить материал.
