Названы регионы РФ с повышенным риском заражения дирофиляриозом через укусы комаров

В России ежегодно регистрируются единичные случаи дирофиляриоза — паразитарного заболевания, передающегося через укусы комаров. При этом роста заболеваемости не наблюдается, и она не превышает среднемноголетних уровней. Об этом в пятницу, 29 мая, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
В ведомстве напомнили основные меры профилактики в весенне-летний период — время активности комаров: засетчивать окна и балконы, использовать фумигаторы и репелленты, не допускать размножения комаров в емкостях с водой на дачных участках, а также проводить дегельминтизацию домашних собак и кошек.
Эндемичные по дирофиляриозу территории расположены на юге страны — в Волгоградской, Ростовской областях, Краснодарском крае и Севастополе, а также в ряде регионов центральной и северной части России. Заражение человека происходит через укусы комаров, в которых развиваются личинки дирофилярий. Заболевание развивается в подкожной клетчатке, на слизистых и в конъюнктиве глаза. Лечение — хирургическое, требуется полное извлечение гельминта.
— В случае подозрения на дирофиляриоз важно обращаться за медицинской помощью, такие заболевания требуют настороженности… Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора, — говорится в сообщении.
