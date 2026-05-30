Гастроэнтеролог Кашух: гниющий в хранилище картофель приводит к обмороку

Кандидат медицинских наук и гастроэнтеролог Екатерина Кашух предупредила, что гниющий картофель несет огромную опасность для человека. Причина в выделяющемся углекислом газе.
Когда в подвале с недостаточной вентиляцией начинает массово гнить картофель, это значит, что в нем активно размножаются микроорганизмы. В процессе жизни они потребляют кислород и выделяют большое количество углекислого газа.
Он тяжелее кислорода, в итоге CO не смешивается с воздухом и оседает в нижней части помещения, вытесняя жизненно важный кислород. Вдыхание такой газовой смеси может привести к мгновенной потере сознания у человека. Опасность так же кроется в том, что спустившиеся на помощь люди могут оказаться в той же ловушке, так как сразу не поймут причину недуга.
При этом стандартные средства защиты вроде марлевой повязки или мокрой тряпки неэффективны против дефицита кислорода.
В беседе с РИАМО Кашух настоятельно рекомендовала перед каждым посещением хранилища тщательно его проветривать. А для проверки безопасности можно использовать народный метод: опустить вниз зажженную свечу — если пламя гаснет у самого пола, это свидетельствует о критически низком уровне кислорода и спускаться внутрь категорически запрещено до полного проветривания.
Ранее, врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова предупредила, что при переедании окрошки могут возникнуть проблемы, в частности, расстройства пищеварения. Чтобы такого не случилось, в беседе с 360.ru она рекомендовала съедать не более 200−400 граммов супа без хлеба или других напитков.
Врачи также предупреждают, что нельзя запивать еду холодной водой. Причина в том, что холодная жидкость усиливает моторику желудка, из-за чего недостаточно обработанная пища быстрее попадает в кишечник и вызывает вздутие. Чувство насыщения при этом запаздывает, что может привести к перееданию и набору лишнего веса, передает 360.ru.