Названы тревожные признаки анорексии у ребенка

Анорексия, то есть расстройство пищевого поведения, ведущее к истощению, может появиться в довольно раннем возрасте. Как заподозрить заболевание у ребенка, сообщила в разговоре с «Абзацем» эндокринолог, диетолог Оксана Михалева.
— Ребенок может часто говорить о том, что ему не нравится собственный внешний вид, вес или тело. Расстройство овладевает психикой: ребенок, который раньше был веселым и беззаботным, замыкается в себе, у него повышается тревожность, пропадает желание общаться, — перечислила медик.
Доктор также посоветовала обратить внимание на излишний контроль, когда ребенок просит уменьшить порцию, убрать жир или сахар из рациона.
Сайт KP.RU ранее предупредил о другой опасности. Бывает, что подросток стал есть ну очень медленно, разрезает еду на микроскопические кусочки и вдруг заинтересовался готовкой сложных блюд. Только вот готовит все время — для других. Вес при этом остается в пределах нормы. Именно такие «странности» могут быть первыми признаками одного из самых опасных психических расстройств — нервной анорексии. Это болезнь с самым высоким уровнем смертности среди всех психических расстройств.