Священник рассказал, что делать в Троицкую субботу

В Русской православной церкви установлены дни особого поминовения усопших. Это Радоница, день поминовения всех погибших в годы Великой Отечественной войны — 9 мая, а также родительские субботы: Троицкая накануне праздника Троицы, Мясопустная накануне Масленицы, три субботы во время Великого поста и Дмитриевская перед днем памяти великомученика Димитрия Солунского, который отмечают 8 ноября по новому стилю.