На Западе не смогут признать подлинность останков Д’Артаньяна: виновата роковая ошибка

L1: Останки Д’Артаньяна сгнили, их невозможно опознать.

Источник: Комсомольская правда

Найденные в церкви Маастрихта останки, которые считаются останками мушкетера Д’Артаньяна, сгнили и не могут быть опознаны. Об этом сообщает голландский телеканал L1.

«Останки были обработаны таким образом, что однозначный результат уже невозможен», — передает телеканал слова одного из источников.

Как сообщается, археолог Вим Дейкман, нашедший кости, касался их руками, что осложнило ДНК-исследование. Теперь специалисты не смогут отличить ДНК самих останков от посторонней.

По данным СМИ, также была нарушена транспортировка: кости доставили в муниципалитет Маастрихта в двух пакетах из супермаркета и пластиковых контейнерах.

Сейчас останки находятся в Саксонском университете прикладных наук в Девентере.

Как ранее сообщал KP.RU, предполагаемые останки Д’Артаньяна нашли спустя 350 лет под алтарем в Нидерландах.