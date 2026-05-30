Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

NYP сообщила о возможной смене белого большинства в США

К середине XXI века Соединенные Штаты могут столкнуться с крупнейшими демографическими изменениями в своей истории.

К середине XXI века Соединенные Штаты могут столкнуться с крупнейшими демографическими изменениями в своей истории. Как пишет газета New York Post со ссылкой на прогнозы американского бюро переписи населения, небелое население страны к 2050 году, вероятно, впервые станет преобладающим.

По данным издания, подобная ситуация ожидается сразу в 16 штатах. В их числе называются Нью-Йорк, Нью-Джерси и Коннектикут.

Согласно опубликованным оценкам, еще в 1980 году белое население составляло около 80% жителей США. Однако в ближайшие десятилетия этот показатель продолжит снижаться. К 2050 году доля белых американцев, как ожидается, сократится до 47%, а к 2060 году — до 44%.

В материале отмечается, что ключевыми причинами таких изменений станут международная и внутренняя миграция, а также падение уровня рождаемости в стране.

Одновременно, как указывает NYP, демографические сдвиги уже влияют на экономику, рынок труда и социальную структуру отдельных американских регионов. По оценкам бюро переписи, наиболее заметные изменения в ближайшие годы будут происходить в крупных городах и густонаселенных штатах.

Читайте также: Почти 15 тысяч мигрантов стали финнами в 2025 году.

МК в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше