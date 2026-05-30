NYP сообщила о возможной смене белого большинства в США

К середине XXI века Соединенные Штаты могут столкнуться с крупнейшими демографическими изменениями в своей истории. Как пишет газета New York Post со ссылкой на прогнозы американского бюро переписи населения, небелое население страны к 2050 году, вероятно, впервые станет преобладающим.
По данным издания, подобная ситуация ожидается сразу в 16 штатах. В их числе называются Нью-Йорк, Нью-Джерси и Коннектикут.
Согласно опубликованным оценкам, еще в 1980 году белое население составляло около 80% жителей США. Однако в ближайшие десятилетия этот показатель продолжит снижаться. К 2050 году доля белых американцев, как ожидается, сократится до 47%, а к 2060 году — до 44%.
В материале отмечается, что ключевыми причинами таких изменений станут международная и внутренняя миграция, а также падение уровня рождаемости в стране.
Одновременно, как указывает NYP, демографические сдвиги уже влияют на экономику, рынок труда и социальную структуру отдельных американских регионов. По оценкам бюро переписи, наиболее заметные изменения в ближайшие годы будут происходить в крупных городах и густонаселенных штатах.
