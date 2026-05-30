Российские подростки потерялись на Бали: они заблудились на самой опасной горе острова

ANTARA: двое российских подростков потерялись на горе на Бали.

Источник: Комсомольская правда

На Бали спасатели эвакуировали трех подростков, включая двух граждан России, которые заблудились на горе Батукару. Об этом сообщило агентство ANTARA.

Координатор спасательного поста Донни Индраван уточнил, что днем подростки начали спуск с самой опасной горы острова. Однако вечером они потеряли ориентиры и не смогли самостоятельно выбраться.

Один из подростков сумел связаться с родственниками, после чего семья обратилась за помощью к спасателям.

«Трое туристов, заблудившихся на горе Батукару, были успешно обнаружены объединенной поисково-спасательной группой в пятницу около 11:00 по местному времени», — говорится в материале.

Ранее KP.RU сообщал, что в Республике Коми двое подростков заблудились во время прогулки на природе. Мальчики отстали от родителей и потеряли ориентиры, после чего самостоятельно обратились к спасателям. Они были найдены с помощью квадрокоптера.