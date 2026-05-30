Мошенники пугают россиян блокировкой аккаунта в Telegram

Как заявили РИА Новости специалисты в сфере IT, «это мошенническое сообщение, через которое пытаются получить доступ к аккаунту пользователя в Telegram». По их словам, клиентам мессенджера ни в коем случае не следует переходить по ссылке — необходимо удалить сообщение от якобы техподдержки и заблокировать отправителя. Кроме того, нужно проверить, включена ли двухфакторная аутентификация на аккаунте пользователя.