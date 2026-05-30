Мошенники пугают россиян блокировкой аккаунта в Telegram

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Мошенники под видом «сервиса поддержки» Telegram начали пугать россиян блокировкой аккаунта в мессенджере — пользователю поступает сообщение о якобы множестве жалоб на подозрительную активность, ведущуюся с его учетной записи, выяснило РИА Новости.
В мессенджере появляется сообщение от отправителя «Сервис поддержки». При этом на иконке профиля отправителя изображен фирменный бумажный самолетик Telegram, помещенный в синий круг.
«В системе зафиксирована подозрительная активность с вашей учетной записи, что является нарушением правил использования Telegram. Oчeнь жaль, чтo Bы c этим столкнулись. K сожалению, иногда нaшa aнтиcпaм-cиcтeмa излишнe cуpoвo peaгиpуeт нa нeкoтopыe дeйcтвия», — пишут аферисты.
В сообщении говорится, что в связи с получением многочисленных жалоб на учетную запись пользователя, «техподдержка» вынуждена ввести «временые ограничения» (орфография сохранена). В сообщении есть не только грамматическая, но и стилистические ошибки.
«Ecли Bы cчитaeтe, чтo ограничение Вашего aккaунтa ошибочно, пожалуйста, выполните переход пo ccылкe и подтвердите свою учетную запись», — следует далее по тексту.
Ниже жертве предлагается активная ссылка, по которой ни в коем случае нельзя переходить.
Напоследок аферисты выступают с угрозой, утверждая, что, если пользователь проигнорирует сообщение, «с цeлью oбecпeчeния бeзoпacнocти» его aккaунт мoжeт быть зaблoкиpoвaн или удален со всеми данными.
Как заявили РИА Новости специалисты в сфере IT, «это мошенническое сообщение, через которое пытаются получить доступ к аккаунту пользователя в Telegram». По их словам, клиентам мессенджера ни в коем случае не следует переходить по ссылке — необходимо удалить сообщение от якобы техподдержки и заблокировать отправителя. Кроме того, нужно проверить, включена ли двухфакторная аутентификация на аккаунте пользователя.