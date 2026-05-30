Глава АТОР сообщила, что американцы приобрели самый дорогой тур по России

Ранее российским туристам предложили временно отказаться от ближайших поездок в Анталью или перенести даты отдыха. Причиной стали отмены рейсов авиакомпании Air Anka между Турцией и российскими регионами. В Российском союзе туроператоров уточняли, что речь идёт о путешественниках, которые ещё находятся в России и только готовятся к вылету. Туроператоры предлагают им оформить возврат или выбрать другие даты.